Novio expone infidelidad boda: ¿Quién es el hombre del video?

El momento incómodo no se detuvo con el video del engaño, sino que la recién casada tomó la decisión de lanzar su ramo de bodas en dirección al novio mientras él grita: “¿Pensaste que no sabía sobre esto?”, indicó New York Post. El video muestra la alteración que se produjo entre los recién casados, quienes no dejaron de pelear en esos instantes. Pero, ¿quién es el hombre con quien le engañaron?

“El novio reprodujo un video de su esposa engañándolo con el esposo de su cuñada embarazada frente a todos”, declara la descripción del video que compartió en redes sociales. La joven, en el video, se observa sumamente molesta con la decisión de su pareja de mostrar el engaño que hizo en su contra y que, sin duda alguna, sorprendió a más de un invitado. Archivado como: Novio expone infidelidad boda