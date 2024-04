Del reggaetón a la redención: la conversión espiritual de 6 íconos de la música puertorriqueña

Cristo salvó a Voltio del suicidio

«Cambié de escenarios. Ya no tengo nada que ver con Julio Voltio. Se acabó el baile, se acabó la fiesta.

«Ahora se trata de estar en la presencia del Señor predicando la Palabra y diciéndole a todos esos jóvenes que Cristo es la solución», dijo Julio Ramos, el verdadero nombre de Voltio.

«Cristo me sacó del suicidio, las pastillas, la marihuana, el alcohol, restauró mi matrimonio. Muchas veces estuve al borde de la muerte y el Señor me salvó, me cuidó», agregó Ramos.

Héctor El Father, cuyo verdadero nombre es Héctor Delgado, también participó en ese sermón.