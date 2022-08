¿Se acabó la guerra y está arrepentida? En un corte comercial cuando se anunció que la mexicana ganó los 200 mil dólares, a Laura Bozzo no le quedó de otra más que ‘quedar bien’ con el público y decir unas palabras al respecto, mismas que muchas personas criticaron y tacharon de ‘falsas’.

La de desprestigio que por semanas efectuaron una peruana, una venezolana, un argentino, un español y un mexicano, mejor conocidos como Laura Bozzo, Daniella Navarro, Nacho Casano, Toni Costa y Salvador Zerboni, respectivamente, no evitaron que Ivonne Montero se alzara como la gran ganadora de 200 mil dólares en ‘La Casa de los Famosos 2’… ¿La ‘señorita’ quedó ardida?

¿En su cara? Laura Bozzo queda ‘humillada’

En una pausa comercial de la gran final de ‘La Casa de los Famosos 2’, Laura Bozzo comentó: “Me encanta… la voz del público es la voz de Dios y si el público decidió que fuera Ivonne que Dios la bendiga, que lo aproveche, yo me siento muy feliz por ella y bueno, por Zerboni, se llevaron sólo un punto de diferencia, que bueno, arriba México”, manifestó la peruana.

¿Arrepentida o sólo para quedar bien y no manchar más su reputación? Los comentarios en el video de Instagram de la cuenta ‘Telemundo Realities’, no se hicieron esperar: “Si al final se todo el público lo decidió bien merecido Ivonne”, “Me imagino que Daniella tiene que estar con un coraje porque ganó Ivonne porque ella gritaba a los cuatros vientos que no quería que ganara ella, esa Daniela envidiosa”, “Laura que vaya a terapia, cada día cambia de parecer”.