¡Curioso! ¿Cuándo es Día Nacional del Novio? (FOTOS)

La referencia que existe sobre su origen, es básicamente que comenzó por medio del internet, no se sabe cómo ni quien pero la primera referencia que se encontró se menciona como el Día del Novio , probablemente con fecha del 4 de octubre de 2014. ¡Pero el día parece ganar terreno en marzo de 2016 con más de 46,000 tweets!

A través de la página ‘quediaes.es’, la cual, toma en cuenta los días de celebración de todo el año, desde los más conocidos hasta los que muchos que no sabían que existían y como se conmemoraban. Se acerca el mes de octubre, y el día 3 exactamente, se celebra el Día del Novio.

Cuándo es el Día Nacional del Novio. ¡Ay el amor! querido por muchos, odiados por otros. Si no sabías que hay un día en donde se celebra el amor y no es solamente el 14 de febrero, te tenemos noticias, sí hay un día extra en el que una pareja se puede demostrar cuanto amor se tiene a través de detalles, cartitas y dulces.

Cuándo es el Día Nacional del Novio: Así fue como se originó

Esto quizás pasó en pase de que una pareja pensó; ¿No es muy poco celebrar un solo día el amor? ¿Por qué no dos? Mucha gente piensa que así fue el origen del Día del Novio, pues decidieron hacer un día especial para este fecha, que aunque no es muy conocida, para otros no pasa desapercibido.

De acuerdo con el portal 'Qué día es', El Día Nacional de las Novias se celebra cada 1 de agosto. Este día se lanzó como herramienta promocional para un libro de Kathleen Laing y Elizabeth Butterfield, "Girlfriends Getaway", que se publicó en 2002.