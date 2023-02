“Siento que algo arde y quema en mi pecho. hasta respirar duele. Me siento tan impotente hasta culpable. siento que pude haber hecho más por ti. Tú sabes que lo intente negrita”, expresó Carlos Chávez, hermano de la víctima.

El hermano de Evelyn Guardado asegura que no descansará hasta tener justicia

Chávez además juró, “ten por seguro que no descansaremos hasta que tengas justicia. No te preocupes por tu bebito negrita, estará en buenas manos, le hablaré de ti y lo mucho que lo amabas. Amor y cuidado no le faltará a tu hijo y a mamá la vamos a cuidar todos”.

“No es un adiós, solo un hasta luego, cuídame y guíame desde donde estés, te amo hermanita”, resaltó Chávez.