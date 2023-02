El hombre de Texas, está acusado de matar a casi dos docenas de personas en un ataque racista en un Walmart de El Paso , cambió su declaración semanas después de que el gobierno estadounidense dijera que no buscaría la pena de muerte para los delitos de odio y las violaciones con armas de fuego, informó The Associated Press.

De acuerdo con la agencia The Associated Press, esposado y vestido con un mono azul oscuro, Crusius apareció en la sala del tribunal federal de El Paso, enfrentando 90 cargos federales en total, luego de uno de los tiroteos masivos más mortíferos en la historia de los Estados Unidos. Las imágenes del sujeto, atacando a las personas, se mostraron en el juicio.

Patrick Crusius tiroteo Walmart: ¿Un acto de odio?

Cuando menos otras 200 personas que no pudieron acceder a la corte dirigida por el juez federal David C. Guaderrama vieron la audiencia en una sala adaptada donde se transmitía la audiencia por televisión, según reportó el periódico El Paso Times e indicó la agencia EFE. De acuerdo con el portal de noticias The Sun Us, la sala estaba llena de los familiares de las víctimas.

El ataque ocurrió el sábado 3 de agosto de 2019 en una tienda Walmart de El Paso a la que habitualmente concurren compradores de México y residentes de la frontera, y representó la primera matanza presuntamente dirigida a la comunidad hispana en EE.UU, de acuerdo con EFE. El hecho se tomó como un acto de odio racial.