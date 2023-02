“Pensé que me iba a matar”: Madre hispana recibe disparo de la policía

“Lo cual no era cierto. Yo estaba hablando con él cuando me dispararon, verdad”, apunta García.

“Y si venían arrestar a mi hijo, nunca me presentaron una orden. Venían directo a matar, no timbraron, venían con armas largas”, dijo en entrevista con MundoNow.

“Está claro que lo que está intentando hacer era intimidarla para hacerla salir de la casa. Pero no tenían el derecho de hacer eso, el derecho de disparar, no, ni de usar fuerza para hacer que saliera de la casa. Y en ningún momento hasta el día de hoy han producido una orden de arresto o una orden de cacheo”, explicó Benjamín DeGolia, abogado especialista en temas de abuso policíacos que representa a la mujer.

El hijo de la madre hispana fue arrestado

Ivón García Fernández:

“No fue lo correcto lo que venían hacer aquí a mi casa. Yo no duermo, mi vida ha cambiado, no ando a gusto … veo un policía y sudo, me da nervio, no puedo estar sola en mi casa. Despierto asustada en la madrugada”.

Su hijo fue arrestado finalmente en el cuarto de la casa bajo una pila de ropa sin violencia explica la policía, a la madre médica le presentaron cargos en su contra, algo que a su abogado no le sorprende pues denuncia que es un patrón de conducta que usa la policía de aurora.

Sot Benjamín DeGolia – Abogado especialista:

“Le pusieron un cargo de interferencia con las operaciones policiales y también le pusieron un cargo por declaraciones falsas a los policías. Es también parte del patrón de comportamiento que hemos visto detrás de esto. Que en estos casos cada vez que los policías actúan de una manera inadecuada, cuando violan los derechos civiles de los ciudadanos y más de nada de los ciudadanos hispanos en Colorado, ponen cargos criminales para tratar de esconder sus actos”.

DeGolia dice la policía no debió actuar así contra su cliente, ya que ella no había cometido ningún delito, estaba cooperando y no representaba una amenaza.

Los hechos ocurrieron en agosto del año pasado, pero fue hasta ahora que se dieron a conocer los videos de lo ocurrido, lo que según dicen ella y su abogado son pruebas de la “injusticia”.