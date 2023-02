“Yo no te voy a pedir dinero. Pero puedes verificar simplemente pidiéndole a la personas al otro lado del mensaje que te mande un video, y que en el video te diga la fecha, la hora y tu nombre… y te lo mande a ti”, con este proceso sencillo, dice el policía, podrá verificar si con quien habla es realmente quien dice ser.

El perfil de Facebook aunque tenía la foto y nombre del Sargento Cornejo, no era él, se trataba de un impostor “Lamentablemente eso pasa muy seguido”.

“En lo personal yo no mando solicitudes de amistad, ni nada de ese tipo, los comentarios los trato de responder en público”, resalta el Sargento Conejo mientras cuenta que ya otras personas han sido blanco de estas estafas. Archivado como: estafa sargento cornejo.

Las cintas de este tipo de robos no paró de aumentar en 2022, y el pronóstico para este año sigue siendo el mismo.

Estas son las cosas de las que debes desconfiar en Facebook

Además, “es triste que pasen este tipos de cosas. Usen mi información para dañar a las personas. Yo siempre trato de reportar esto, pero les pido ayuda reportarlo también para que no pase más”

La propia red social, Facebook ya publicado en su sitio web oficial las siguientes recomendaciones.

Cosas de las que debes desconfiar

* Personas que no conoces que te piden dinero.

* Cualquier persona que te pida pagar una tarifa para solicitar un empleo.

* Páginas no verificadas que afirmen representar a una gran organización o figura pública.

* Personas que te pidan trasladar la conversación a otro canal no tan público o más inseguro distinto de Facebook (como otro correo electrónico).

* Personas que te pidan enviarles dinero o tarjetas de regalo para enviarte a cambio una recompensa.

* Personas que afirmen ser amigos o familiares en situaciones de emergencia.

* Personas que representen de forma engañosa dónde se encuentran.

* Mensajes o publicaciones con faltas de ortografía o errores gramaticales.

