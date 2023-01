Jess sufrió muchas reacciones alérgicas a lo largo de su vida

Craig dijo que fue despertado por su hermano Darren, el cual le dijo que Jess estaba teniendo una reacción grave ya que su medicamento no estaba funcionando como debería, por lo que llevaron a la joven a urgencias donde los doctores no pudieron salvarle la vida.

El joven de 24 años también declaró que en una ocasión Jess pidió un postre vegano que se supone no debía haber tenido lácteos, sin embargo, no fue así, por lo que la joven necesitó antihistamínicos, un EpiPen y un viaje al hospital, por lo que Craig afirma que no había consumido lácteos en 3 años para no tomar riesgos.