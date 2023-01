El suceso ocurrió en el Dior Bar & Lounge a eso de las 1:30 a.m., indicó el sargento L’Jean McKneely Jr., portavoz policial. Si bien no se sabe la razón del enfrentamiento, McKneely afirmó que la policía tiene algunas pistas, de acuerdo con lo publicado por AP.

Sobre el tiroteo en el night club ‘Dior Bar & Lounge’ de Luisiana, la policía informó que una de las víctimas estaba en condición crítica mientras que las demás se encontraban en condición estable. Hasta el momento de la redacción de esta nota, nadie había sido arrestado por la balacera, de acuerdo con The Associated Press.

“Este es un evento triste después de que nuestra comunidad ha trabajado continuamente para interrumpir la violencia… Todos nuestros equipos de seguridad pública están activados en este momento. No detendremos nuestro trabajo hasta que todos se sientan seguros y las personas ya no recurran a las armas para resolver sus diferencias”, agregó.

Otras cuatro de las víctimas llegaron al hospital en sus autos. “El tiroteo que ocurrió durante la noche en un lugar local fue un acto de violencia sin sentido que no pasará sin control”, dijo la alcaldesa Sharon Weston Broome en un comunicado recuperado por WBRZ .

Piden oraciones tras tiroteo en night club de Luisiana

Las alcaldesa también pidió a la comunidad unirse en oración tras la balacera. Hasta el corte de la redacción de esta nota, no se habían difundido más detalles o información sobre el tiroteo, sobre las víctimas o sobre la investigación policial, resaltó The Associated Press.

El tiroteo en el night club de Luisiana ocurrió poco después del registrado en Monterey Park. La indignación y conmoción llegaron hasta el presidente Joe Biden. “Estoy siguiendo la situación de cerca y urjo a la población a seguir las instrucciones de los oficiales locales y de las fuerzas del orden en las próximas horas”, dijo el mandatario en un breve mensaje en Twitter.