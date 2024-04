Raúl de Molina se sincera y comparte molesto momento que vivió en Univisión

El conductor muestra su molestia

Esto generó reacciones tanto dentro como fuera de Univision, donde algunas personas apoyaron su molestia mientras que otros le llamaron la atención por sus comentarios.

«El otro día tuve un día difícil en el programa porque veo que me cortan del aire y yo lo dije y algunas personas dicen que yo tenía razón», mencionó Raúl.

«Estoy cansado de que viene un productor y yo estoy hablando de algo importante y el hombre me corta sin decirme nada», añadió el presentador.

«Y eso no se lo harían a Jorge Ramos, que lo respeto muchísimo, pero no creo que se lo harían a él; no creo que se lo hacían a Don Francisco, ¿por qué me lo hacen a mí?», dijo.