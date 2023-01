Y es que la ex Miss Universo, Andrea Meza ahora es conductora de ‘Hoy Día’, matutino de Telemundo, cadena que este fin de semana volverá a transmitir el certamen de belleza y ahora en un video de Instagram en un encuentro que la mexicana tuvo con la Miss México de este año, Irma Miranda, ambas fueron duramente criticadas.

El certamen de Miss Universo es este sábado 14 de enero en Nueva Orleans y desde hace días, Telemundo envió a la ex triunfadora Andrea Meza a cubrir todo lo relacionado con el concurso por lo que ha entablado entrevistas con varias chicas, pero ahora tocó el turno a su compatriota Irma Miranda, Miss México quien muy emocionada la recibió.

Advierten a Telemundo que ‘no meta mano’ en Miss Universo ¿como hizo con Andrea Meza?

Los comentarios para Telemundo recordando el supuesto ‘incidente’ con Andrea Meza se hicieron presentes antes del concurso de Miss Universo de este fin de semana: “Espero que no sea otro miss Telemundo”, “pues para eso hagan que Telemundo voltee a ver sus candidatas y les regale la corona!”, “Como siempre, Telemundo y sus secuaces….dándole prioridad a su raza!! Los demás países de habla hispana NO somos latinos!”.

Y hasta a Andrea Meza le reclamaron en los comentarios: “Trata de entrevistar y dar oportunidad a todas las misses latinas de todos los países no solo te enfoques en publicitar a tu país”, “Pura estrategia para que Irma entre a través de Telemundo al top pero que ella no es favorita chao”, “No clasifica, a no ser que Myrka Dellanos de el puntaje de 10”, “Debería de ser el concurso de Miss calaverita, cada vez más raquíticas”, se puede leer.

¿Quienes son las grandes favoritas para coronarse además de Irma Miranda?

Además de Irma Miranda, Miss México, otras participantes favoritas para coronarse como Miss Universo este fin de semana son la Miss Colombia, María Fernanda Aristizabal, la Miss Venezuela, Amanda Dudamel, la Miss Estados Unidos, R’Bonney Nola, la Miss Brasil, Mia Mamede y Miss República Dominicana, Andreína Martínez.

Este sábado se tendrá a la sucesora de la Miss Universo actual Miss India, Harnaaz Sandhu, y el panel de jueces quienes tocará calificar a las participantes lo componen Myrka Dellanos, la mexicana y ex Miss Universo Ximena Navarrete, la activista y comediante Big Freedia, la abogada y ex Miss Universo 1998 Wendy Fitzwilliam, la periodista deportiva Emily Austin y la empresaria Olivia Quido. AQUÍ PUEDES VER LA ENTREVISTA DE ANDREA MEZA A IRMA MIRANDA.