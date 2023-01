En otra ocasión hace semanas cuando hablaban de la infidelidad de Piqué a Shakira con su novia Clara Chía, la ex de Toni Costa había ‘saltado’ contra la mexicana asegurando que la chica de 21 años tenía responsabilidad en la ruptura de la pareja, al escuchar cómo Andrea Meza le echaba toda la culpa al ex futbolista, pero esta vez, otro punto de vista las hizo ¿agarrarse a palabras?

Pero entonces Andrea Meza comentó: “Yo no voy a excusar lo que él hizo de aventar el teléfono pero yo sí creo que a lo mejor no vimos todo el contexto de lo que estaba pasando, creo que a los fanáticos se nos olvida que los artistas también son una persona y que a lo mejor él ahí está viviendo un momento personal en el que no quiere ser molestado, se entiende que a lo mejor uno quiere ver a su artista y es la única vez en que lo vas a ver, pero acordarnos que también es una persona y que llegues a invadir así la privacidad no está bien y no es normal”, dijo la ex Miss Universo, pero Adamari López reviró.

Chikybombom dio su punto de vista y hasta ese momento todo iba muy tranquilo aunque con cierta polémica sobre el hecho de que se haya atrevido a comparar a Bad Bunny con Michael Jackson: “No siento que la chica le faltó el respeto en ningún momento, ella sólo estaba grabando tipo selfies, muy emocionada, Bad Bunny viene siendo como el Michael Jackson de los tiempos y eso no me gustó”, dijo la dominicana.

¿Adamari López no quiere que Andrea Meza le lleve la contraria?

A lo que dijo Andrea Meza, la ex de Toni Costa no se quedó callada y prácticamente tiró todo su argumento como no soportando que le lleven la contraria y fue muy tajante con su remate: “Pero el respeto no se pide irrespetando a otra persona, si no para que ella entienda, tienes que respetarla también y no está bien que le lance el teléfono”, comenzó diciendo Adamari López.

Y no sólo le tocó a Andrea Meza ‘el regaño’ de Adamari López, sino también ‘se acabó’ a Bad Bunny: “Si no quiere que la gente vaya y lo salude, que se quede en su casa y así nadie lo va a molestar, porque es lo que dice, cuando la gente te va a pedir un autógrafo o te va a venir a saludar, entonces no lo vas a querer”, precisó.