Confirman el fallecimiento de una leyenda de la música

El cantante y compositor estadounidense Alan Copeland murió a los 96 años de edad

Trabajó con Frank Sinatra, Sarah Vaughan, Bing Crosby, Jo Stafford y Red Skelton, entre otros

A pesar de que murió el pasado 28 de diciembre, en pleno Día de los Inocentes, fue hasta hace apenas unos días que se dio a conocer la noticia del sensible fallecimiento del cantante y compositor estadounidense Alan Copeland a los 96 años de edad, quien trabajó con Frank Sinatra, Sarah Vaughan, Bing Crosby, Jo Stafford y Red Skelton, entre otros.,

Según reportó The Hollywood Reporter, el artista falleció en un centro de vida asistida en Sonora, California, en los Estados Unidos, de acuerdo con lo dicho por su amigo Bob Lehmann. Apenas en otoño pasado, cantó y tocó los teclados en el cuarteto Now You Hazz Jazz: “Era su sueño tocar en un grupo pequeño hasta el último telón, así lo denominó”, dijo Lehmann.

Descanse en paz, Alan Copeland

Nacido el 6 de octubre de 1926 en Los Ángeles, California, Alan Robert Copeland, también conocido como Weaver Copeland, formó parte del grupo The Modernaires de 1948 a 1956, para después regresar en 1959 y permanecer en la agrupación hasta mediados de la década de los sesenta. Además de ser cantante, fue un destacado compositor.

Algunos de los temas que escribió y coescribió son Make love to me, Back where I belong, Darling, darling, darling, High society, Into the shadows, This must be the place, Too young to know y While the vesper bells were ringing. También trabajó como compositor para televisión e hizo arreglos para figuras de la talla de Ella Fitzgerald, Frank Sinatra y Bing Crosby.