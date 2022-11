Irma Cristina Miranda Valenzuela habla en exclusiva para Mundo Now

Irma Miranda Miss Universo. Nacida en Sonora, Irma Cristina Miranda Valenzuela es una estudiante que cursa el último cuatrimestre de la Licenciatura en Administración de Empresas. Es conductora de TV, se dedica a las ventas, continúa estudiando, y hoy es una reina de belleza digna representante de México rumbo a Miss Universo 2023.

De hecho, Irma proviene de una familia amorosa y demasiado unida a pesar de tener padres divorciados, sabe que cuenta con el amor y apoyo incondicional de ambos. Ahora la representante mexicana cuenta en exclusiva para Mundo Now cómo fue que llegó a ser una aspirante de Miss Universo.

Irma Miranda Miss Universo: Ahora estás representando a México ¿Cuéntame cómo fue que no te rendiste y que y que decidiste volver a participar?

“Fue un sueño que siempre tuve, desde que tenía alrededor de 12, 13 años. Me fui haciendo la idea de que yo quería estar ahí y mi mamá todo el tiempo me decía ‘mi niña, yo sé que vas a ser Miss Universo’. Ella me impulsó a que me metiera a los 18 años en el municipal de nuestra belleza y bueno, todo se me fue dando. Me fui apasionando de una manera impresionante, le fui agarrando muchísimo cariño a esto porque es un trabajo y el crecimiento personal que tenía me fue llevando a siempre querer más”.

“Cuando estoy en la final nacional de nuestra Belleza México, yo dije ‘ya gané, yo voy a ganar y voy a ir a Miss Universo’. No se me dio. Me sentí muy feliz por Cristal porque definitivamente era su año. Ella ya lo había intentado en algunas ocasiones también y bueno, nos hicimos super amigas y me dio muchísimo gusto que haya ganado”.