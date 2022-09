Así mismo algunos otros miembros de la familia no dudaron en tomar el micrófono y dedicar emotivas palabras y pensamientos sobre Héctor Ojeda, y lo importante que era en sus vidas. Minutos más tarde la música no dudo en sonar para honrar la pérdida de Héctor.

“Mi papá tenía buenos amigos, y veo que están acá, muchas gracias, nunca me imaginé que mi papito fuera tan querido, siempre fue un hombre bueno. Siempre estaba ahí cuando más lo necesitábamos”. “El me preparó para este momento, pero nunca pensé que fuera tan difícil”, expresó mientras no podía contener el llanto.

La despedida de Héctor Ojeda

Finalmente en los últimos minutos de grabación, justo cuando se estaba enterrando al cuerpo se escuchó un estremecedor “Papi, levántate”, se trataba de su hija que emitía desconsoladamente dicha frase tras pasar por el doloroso momento.

Sin embargo, según comentarios de usuarios de redes sociales, dicho funeral no sería del guitarrista de Los Acosta, si bien compartían el mismo nombre, los detalles que revelarían que no se trataba de él, es que no se veía a ninguno de sus integrantes amigos de Los Acosta. Algunos de los comentarios que dejaron fans en dicho video fueron: “No se confundan este video no es el guitarrista se los Acosta es alguien más”, “Y donde están los integrantes de los Acosta?” y “Dios te guarde en su gloria Héctor mi más sincero sentido pésame”.

Da click aquí para ver el video completo: https://www.youtube.com/watch?v=Guwbe_Jb-wY