Sergio Defassio ha sido actor por varios años en telenovelas de Televisa y también en obras de teatro, por lo que no resultó extraño que le haya tocado trabajar de lado de Fernando Colunga pero nadie esperaba que lo tachara de golpeador y de una persona que prácticamente no tiene amigos.

¿Solitario por conflictivo? Fernando Colunga tiene una vida personal bastante misteriosa, de ahí que no se le conozca una pareja formal o bien, se le vea conviviendo con amigos, por lo que no resulta extraño que fuera cierta una confesión del actor Sergio Defassio durante una entrevista en el programa ‘De Primera Mano’.

Sergio Defassio comentó una anécdota del galán de telenovelas

Y es que Sergio Defassio comentó que Fernando Colunga no tiene reparo en golpear a sus compañeros actores en sus escenas de telenovelas o teatro, por lo que no tiene amigos, y encima espanta a sus colegas: “Fueron como tres actores que se tuvieron que ir porque Fernando es de armas tomar porque les pegaba, les pegaba de verdad… a mi una vez, yo tuve que poner un panel para que yo saliera volando y me pegara yo ahí”, dijo.

“Fernando está muy fuerte, era así, es su estilo pero quería un actor que le aguantara todo eso, yo estaba más joven obviamente y entonces un día se me acerca muy enojado y me pregunta ‘Sergio ¿es cierto que tú dijiste que yo te la pelaba?’ y le dije ‘No, yo dije que tú y Lalo el Mimo me la pelaban’, entonces me persiguió por todo el lugar y nos hicimos muy buenos amigos… nos llevamos pesado porque todo mundo lo respetaba por lo mismo”, comentó Defassio.