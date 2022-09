“N ingún padre podría pagar eso”

Finalmente el paquete “Show completo” incuye: Show completo de Tatiana con bailarines y botargas, las mañanitas y partir el pastel. Tiene una duración de 1 hora con 15 minutos y tiene precio de $10,033 dólares según el valor del dólar hoy.

Tras conocer las cifras, usuarios de redes sociales no dudaron en expresar su asombro y descontento por los ‘elevados’ precios: “¡200 mil pesos! No tenemos tanto dinero Tatiana, de hecho ningún padre podría pagar eso”, “Quien chin***** va a pagar eso, además que los niños de hoy ni topan quien es Tatiana”, “No se si comprarme un carro o contratar a Tatiana para que me cante las mañanitas” y “Me sale más barato Los Ángeles Azules y ponen más ambiente”, por mencionar algunos. Hasta el momento “La Reina de los niños” o su equipo no se han pronunciado para desmentir o confirmar dicha información.