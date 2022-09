Una de las primeras en reaccionar fue la también actriz Grettell Valdez, quien le escribió: “Pero qué peinado”, mientras que su novia, la modelo e influencer Paola Dalay, expresó: “Ay, ¿a dónde tan serio?”. Una persona no se quedó con las ganas de preguntarle por su padre, Eugenio Derbez, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.

Luego de que felicitara a sus abuelos el pasado domingo, José Eduardo Derbez no había compartido ninguna publicación más en redes sociales, hasta hace apenas unas horas, donde se deja ver en lo que parece ser su departamento en la Ciudad de México: “La buena vida”, escribió el también actor, a quien de inmediato le escribieron sus seguidores.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram , donde cuenta con más de tres millones de seguidores, el también hijo de la actriz Victoria Ruffo abrió su corazón después de varios días de guardar silencio. Llama la atención que sus hermanos, Vadhir y Aislinn Derbez, no se han pronunciado, a la fecha, sobre el estado de salud de su famoso padre.

Días después de que se diera a conocer que el actor y comediante mexicano Eugenio Derbez tendría que ser intervenido quirúrgicamente tras sufrir un accidente, el cual no comprometería su vida, aunque sería una operación delicada, uno de sus hijos , José Eduardo Derbez, le manda emotivo mensaje a su padre, además de revelar más detalles del percance que sufrió.

Fue apenas en mayo pasado que padre e hijo participaron como conductores en la cuarta temporada del reality show LOL (Last One Laughing, por sus siglas en inglés), transmitido por Prime Video México, donde los televidentes fueron testigos de la camaradería y excelente relación que existe entre ambos.

Con una foto en blanco y negro desde la playa, José Eduardo Derbez no se olvidó de felicitar a su papá por haber cumplido un año más de vida, aunque no como lo hubieran querido él y todos sus seres queridos. El joven actor se expresó así en esta publicación: “Feliz cumpleaños, mi querido viejo”, acompañado de un par de emojis.

“Sé muy poco, tampoco sé mucho, lo poco que he estado en contacto con Alessandra (Rosaldo, esposa del comediante y actor mexicano), sé que fue una caída, que se lastimó muy fuerte el hombro y que salió muy bien de la operación, pero sí hay mucho dolor”, compartió el joven actor con evidente rostro de preocupación.

Hijo de Eugenio Derbez no ha podido hablar con él

En otra parte de esta entrevista, la cual duró poco menos de un minuto, José Eduardo Derbez compartió que la recuperación de su padre será muy complicada, ya que estuvo muy grave: “Pero bueno, no he podido hablar con él, espero que pronto pueda hablar con él y estar bien. Seguramente serán muchos meses de terapia para que pueda mover bien el brazo”.

“No tienen idea de lo que esto duele. Duele mucho, no quieres hablar, no te quieres mover, nada, no quieres hacer nada porque después de de la operación duele muchísimo, pero para la tercer semana va mejorando”, expresó la también periodista Lupita Martínez tras haberse puesto en contacto con el hijo de Eugenio Derbez (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ) ALGUNAS IMÁGENES FUERON TOMADAS DE ESTE VIDEO