Postrado en la cama de un hospital, el carismático artista, con un semblante de cansancio, con una bata blanca y con cateter en su mano izquierda, no perdió la oportunidad de mandar un mensaje a todos sus seguidores de manera personal para darles un aviso muy importante que no quería que nadie más lo diera.

Vocalista Conjunto Primavera hospital: ¿QUÉ LE PROHIBIÓ EL DOCTOR?

“Desafortunadamente el médico no me permite ir a cumplir con estos compromisos, esperamos en un futuro reagendar estas fechas que teníamos por allá con ustedes y más que nada pedirles la comprensión, son temas médicos que desafortunadamente no los tiene uno contemplados y me es imposible ir con ustedes a cantarles”.

Fue así que el famoso cantante tuvo que informar que cancelarían dos de sus conciertos en ese estado, sin embargo, no mencionó la cuestión de salud por la cual no le permitieron cantarle a su público. Su semblante se ve pálido y débil, como si se recuperara de una enfermedad y de algunos estudios clínicos en el hospital. Para ver el video haz click aquí. Archivado como: Vocalista Conjunto Primavera hospital