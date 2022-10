La separación de sus padres fue un evento que también lo marcó y aparentemente de ahí fue que se forjó su duro carácter, “Soy muy alivianado, pero no me hagan enojar porque soy muy atrabancado, cuido mucho a mi gente. Me gustan mucho las artes marciales mixtas pero sé que debo bajarle un poco y ser más cuidadoso”, dijo en ese entonces. Archivado como: Sueño de Pablo Lyle.

Los hijos del actor mexicano son su mayor impulso

“Mi nene (Mauro) me cambió el panorama de la vida y Arantza no sé en que momento me robó el corazón ¡me trae loco! Me parte el corazón estar lejos de ellos. Ahora tengo dos hijos con quienes debo predicar con el ejemplo. En ese aspecto mi vida es bastante centrada y trato de hacer lo mejor que pueda para ellos”, siguió expresando Pablo Lyle para la revista Tv y Notas en otra entrevista para el medio realizada en el 2014.

“Me gustaría ser con mis hijos la mitad del buen papá que a sido el mío”, señaló el actor mexicano. A pesar de que practicaba la disciplina de yoga, no le fue de gran ayuda para evitar el mal momento de aquel marzo del 2019 cuando le dio tremendo golpe a Juan Ricardo Hernández, quién tenía 63 años en ese entonces. Archivado como: Sueño de Pablo Lyle.