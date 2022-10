Andrés García asegura que está peor de salud ¿No quiere ni tomar agua?

En dicha entrevista, el ex galán de telenovelas señaló que lleva una dieta especial que le ha costado mucho trabajo cumplir, sin embargo la tiene que seguir por su condición de salud, pues ya no puede comer las cosas que le gustan. No se lo dije a nadie, pero justo ahora siento que me voy a quedar a dormir aquí en el baño”, procedió a decir posteriormente.

Andrés García peor de salud: Habla Leonardo, el hijo de Andrés García

Recientemente en un encuentro con la prensa, el hijo de Andrés García, Leonardo habló sobre la salud de su padre, sin embargo trató de no entrar mucho en detalles ya que aseguró que no le gusta hablar sobre su privacidad. “Ya está bien, unos días bien y nos mal, así es la cosa”, dijo. También le preguntaron sobre si ha mantenido comunicación con él.

“Pues a veces sí, a veces no, yo tambipen trabajo, acabo de filmar una película en Guatemala, así es la vida ¿no?”, aseguró. Dijo tambipen que prefiere estar alejado de los chismes “Yo no me meto en estas cosas, yo me alejo, soy actor, no me gustan los chismes amarillistas, que sí la herencia es para uno, que si es para el otro, no me importa”, declaró al programa mexicano Sale el Sol (VER VIDEO). Archivado como: Andrés García peor de salud