¿Está en riesgo de perder la vista?

El actor y conductor mexicano Alfredo Adame es operado de emergencia tras la golpiza que recibió

“¿No quiere mentarme la madre antes de entrar a quirófano?”, le dice un internauta

“Usted ya es como un Robocop”. En las primeras horas de hoy, el actor y conductor mexicano, además de aviador, Alfredo Adame, compartió a sus cerca de 170 mil seguidores en sus redes sociales que sería operado de emergencia tras la golpiza que recibió hace unos días justo afuera de su domicilio en la Ciudad de México, por lo que las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar.

En los últimos meses, Adame ha estado en boca de todos debido a sus múltiples escándalos, ya sea por su ‘eterno’ conflicto con Carlos Trejo como por los pleitos en los que ha participado, sin contar los constantes desencuentros que ha tenido con diferentes personajes de la farándula, uno de ellos, el periodista Gustavo Adolfo Infante, quien también se ha visto ‘manchado’ por otro tipo de problemas.

Así dio a conocer Alfredo Adame la noticia que sería operado

“Hola, qué tal amigos, buen día, pues hoy me operan, me avisaron el viernes que de emergencia me operan hoy (lunes) a las 8:30 o 9 de la mañana, entonces me van a poner las cuatro placas de titanio en el pómulo derecho y pues bueno, espero que todo salga muy bien. Les mando un saludo, y si no les contesto, pues ya saben que es porque estoy en el hospital”, expresó Alfredo Adame.

El actor y conductor mexicano también compartió esta publicación en sus redes sociales de tal manera que sus seguidores pudieran expresarse y así fue: “Que todo salga bien, esperamos verte recuperado para que nos sigas mentando la madre”, “Dios mediante todo va a salir bien! Que se recupere muy pronto! Como quisiera darle un abrazo fuerte!” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).