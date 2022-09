Y esta ocasión no es la excepción, el mundo del deporte en general se viste nuevamente de luto luego de que se difundiera la sensible noticia del fallecimiento de un joven boxeador hispano luego de haber pasado varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras un fuerte golpe que recibió en la cabeza en su enfrentamiento del 24 de septiembre.

La noticia fue confirmada por el devastado hermano del boxeador

Fue a través de la plataforma de Facebook que Leonardo Quiñones Guzmán compartió un sentido mensaje junto a una fotografía donde confirmó la muerte del boxeador hispano, “Te nos adelantaste mi hermano del alma, ahora estás en el regazo de tu padre celestial, al que tu adorabas y servias, te amo mi hermano Luis Quiñones , por siempre y para siempre en nuestros corazones”, se puede leer.

Pero esto no fue lo único que el devastado hermano compartió, sino que colocó un video en donde recopiló varios de los momentos que vivieron juntos, “Cabeza como me decías y yo te decía, me has dejado un vacío enorme y a papá y mama y hermana y hermano, vuela alto ahora ya estás vestido de lino fino junto al padre celestial a quien tanto amabas y adorabas acá en la tierra, ahora estás allá junto a él, nos vemos pronto cabeza”, expresó Leonardo.