Según reportes de la periodista Tanya Charry, de ‘ El Gordo y la Flaca ‘, el equipo de abogados de Pablo Lyle tuvo un último día de juicio muy ‘movido’ e ‘intenso’, pues la defensa del mexicano cerró su ronda de argumentos tratando de demostrar a la jueza que muchos de testigos que llevó la Fiscalía no son creíbles.

La jueza asegura que el actor no representa un peligro para la sociedad pero aún así estará en custodia policial hasta que emita el veredicto final con una condena. Hace apenas unas horas antes de conocerse la sentencia, trascendió que la defensa del actor de telenovelas había sacado un ‘as bajo la manga’ en el último día de testimonios y argumentos, por lo que el galán mexicano tenía ‘una esperanza’ en este martes en que después de 3 años de proceso legal conocerá su sentencia.

Los argumentos de la defensa del actor no fueron suficientes para convencer a la juez del caso sobre la inocencia del actor y ahora se estima que se conocerá la sentencia de Pablo Lyle a finales del mes de octubre, pero lo peor es que la Fiscalía pide la pena máxima de 15 años bajo prisión, mientras que los abogados del histrión buscarán que le den lo menos posible, además que se le cuenten los 3 años de proceso legal.

El equipo de abogados de Pablo Lyle se preparó con argumentos necesarios y ‘filosos’ para asegurarle a la juez que los testimonios que llevó la Fiscalía presentaron un alegato inicial del caso y cuando llegaron a la corte tuvieron declaraciones ‘alteradas’ y no coinciden con lo que en realidad habría sucedido.

“La Fiscalía por supuesto en su argumento final lo que quieren mostrar es que Pablo no tenía miedo en el momento en que pasó el incidente, lo que tenía era ira y que cómo el señor Delfino (cuñado de Lyle), sí pudo aguantarse en medio de un argumento, en medio de una discusión que tenía con el señor Hernández, sí pudo aguantarse y no pegarle un puño, el señor Pablo Lyle que ni siquiera había discutido con el señor Hernández sí lo primero que hizo fue ir a pegarle”, se escucha decir a Tanya Charry.

Otro aspecto bastante crucial en el último día del juicio de Pablo Lyle, fue que el actor se negó a presentar su declaración sobre lo sucedido hace 3 años en el crucero de Miami cuando golpeó al cubano de en ese entonces 63 años Juan Ricardo Hernández, lo que impactó a propios y extraños, pero hubo una poderosa razón: los abogados del actor le recomendaron no hacerlo puesto que por el paso del tiempo, muchos detalles que en un inicio declaró cuando fue detenido, sufrirían riesgo de ser cambiados por el mexicano en caso de hablar al respecto en este momento, lo que lo perjudicaría.

La periodista de ‘El Gordo y la Flaca’ aseguró: “Dice la Fiscalía que no hay evidencia que el señor Hernández tenía un arma en su coche, que no hay evidencia que el señor Hernández abrió la puerta del señor Delfino, pero se decidirá en los próximos minutos… Pablo Lyle no testificó hoy, todos quedamos sorprendidos cuando tampoco testificó el señor Lucas Delfino que era la persona que iba manejando el carro, para muchos entendidos era una persona clave en este caso…”, dijo Tanya Charry.

No sólo no declaró respecto a su propio caso Pablo Lyle, pues tampoco lo hizo su cuñado Lucas Delfino quien iba conduciendo la camioneta en el momento del altercado con el cubano Juan Ricardo Hernández, con quien incluso tuvo más interacción que el propio actor, por lo que todo eso también fue parte de la estrategia de la defensa del mexicano.

La gente se divide entre ‘inocente o culpable’

A unos minutos de conocer el veredicto final del caso de Pablo Lyle, en el video de la periodista de ‘El Gordo y la Flaca’ se puede ver decenas de comentarios de la gente dando su opinión respecto al incidente: “Ojalá lo dejen libre, pobre hombre, ya ha pasado bastantes años sufriendo por este error”, “Dios quiera que Pablo salga en libertad todos cometemos errores no era su intención acabar con la vida de esa persona y creo que ya esta pagando muy caro por su error. DIOS te ayude Pablo”, “Eso pasa a diario en todas partes, me refiero a la irá de los conductores, es increíble ver cómo se carece de paciencia al conducir, no es común ver lo que hizo el difunto, es decir ir a golpear la ventana del auto, desgraciadamente le respondieron su atrevimiento y los resultados fueron fatales para su persona”.

Más personas sentenciaron: “Soy mexicana y amo mi raza!!! Pero si a este wey lo declaran no culpable que triste para la familia del otro señor la verdad se merece estar encerrado por arrogante y altanero”, “Sea cual sea el veredicto, existe una gran enseñanza en este caso… Debemos aprender a controlar la IRA, por un momento de descontrol este señor acabo con la vida de alguien y a su ve con la suya . Dios tome el control”, “Que debe pagar por su ira si, que no debió golpear al señor tampoco, pero el no lo hizo para quitarle la vida a ese señor que también estaba muy agresivo, un año que pague Pablo y listo se acabó su pesadilla”, “Cualquiera puede pasarle, en un momento descontrolado”. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE TANYA CHARRY AFUERA DE LA CORTE DONDE SE LLEVA A CABO EL CASO DE PABLO LYLE.