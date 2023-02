Por si alguien no lo vio, todo se trató de Rihanna. No hubo invitados especiales. Ni hubo interrupciones. Ni cambios de ritmo. Del comienzo en una plataforma suspendida sobre el escenario, a su poderosa interpretación de su canción inspiradora “Diamonds”, Rihanna mantuvo la atención de todos al entonando un éxito tras otro, de “Work” a “Umbrella”. Archivado como: Rihanna en el Super Bowl

No solamente la gente criticó el aspecto de la cantante, de quien ahora se confirma que está embarazada, si no que muchos han dicho que ha sido ‘el peor’ medio tiempo que se ha visto. Por si esto no fuera poco, además la culpan por una caída que tuvo Twitter, aquí te presentamos los detalles.

Rihanna en el Super Bowl: Un gran debate ha generado la presentación de la cantante

Aunque la artista ha recibido millones de comentarios positivos por parte de sus fanáticos que además, se encuentran felices por su regreso, la famosa empresaria también ha sido víctima de malos comentarios en donde, además de criticarla por su físico, aseguraron que el medio tiempo estuvo ‘terrible’. Estos son algunos de los comentarios recopilados del portal ‘E! Online Latino‘ en Instagram: “Malísimo show, sin más nada que decir”, “Sorry pero fue muy malo”, “Van a hablar más del embarazo que del show pésimo que dio”, “Pésimo show, fue muy mediocre”.

“Esperaba más, ella es súper talentosa además que tiene unos exitazos, debió invitar a algún artista”, “Una cosa es estar embarazada y otra muy diferente tullida. No bailó, no cantó, no tuvo ningún invitado para darle más vida al show! Pésimo regreso”, aseguraron los usuarios. Por otro lado, también fue criticada por la ‘seña obscena’ que la cantante hizo en plena presentación. “Estos tipos de shows. Cada vez se hacen mas seguidos , con trajes rojos y con los bailarines vestidos como secta , los grammys también hubo show Asi , horrible”, “Se tocó y se agarró su cuerpo como ella quiso en unos segundos”, “De muy mal gusto”, etc. “Archivado como: Rihanna en el Super Bowl