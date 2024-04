Los momentos más memorables de Cher: en el escenario, en la pantalla y más allá

Cada uno de estos momentos no solo destaca sus talentos, sino también su capacidad para influir y remodelar el panorama del entretenimiento.

Este programa no solo lanzó su carrera, sino que también preparó el escenario para que se convirtiera en un ícono tanto en la música como en la televisión.

Cher capturó el corazón de América con su debut en The Sonny and Cher Comedy Hour en 1971.

La canción es notable no solo por su melodía pegajosa sino también por su uso pionero de Auto-Tune, que creó un efecto vocal distintivo y estableció una tendencia en la producción musical.

La extensión de la gira fue un testimonio de su popularidad duradera y la demanda de los fans que aún no estaban listos para dejarla ir.

Este compromiso no solo ha ampliado su influencia, sino que también ha destacado su papel como activista, utilizando su celebridad para efectuar cambios.

Regreso a la gran pantalla con Mamma Mia! Here We Go Again

En 2018, Cher regresó a la pantalla grande en la secuela musical «Mamma Mia! Here We Go Again», interpretando a Ruby Sheridan, la glamurosa madre del personaje de Meryl Streep.

Su actuación, junto con su poderosa interpretación de ‘Fernando‘ de ABBA, fue uno de los puntos destacados de la película y recordó a las audiencias su dinámica presencia como actriz.

Este papel no solo la devolvió al foco cinematográfico sino que también la presentó a una nueva generación de espectadores de cine, reforzando su estatus como una artista polifacética y perdurable.

La participación de Cher en este éxito de taquilla subrayó su capacidad para reinventarse continuamente y mantenerse relevante en la cultura popular.