COBERTURA EN VIVO: Lanzamiento del nuevo album de Taylor Swift

Más explícita y nuevas colaboraciones

Durante uno de sus más recientes conciertos en Melbourne, Australia, aseguró que el álbum fue como «un salvavidas» para ella.

«Necesitaba hacerlo. (…) Me recordó por qué escribir canciones es algo que realmente me ayuda en la vida y nunca he tenido un álbum en el que haya necesitado escribir canciones tanto como en ‘Tortured Poets'», dijo la autora de ‘Willow’.

El 18 de marzo, Apple Music ofreció la posibilidad a los usuarios de recibir una alerta cuando el álbum estuviera disponible.

Con ello reveló que siete de las 16 canciones que componen ‘The Tortured Poets Department’, más un tema extra, tienen lenguaje explícito, una situación cada vez más común en su música.