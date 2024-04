«The Academy: Segunda Misión» arranca rompiendo récords globalmente

Colaboraciones y reconocimientos en la música urbana

Con una lista de talentos de primera clase como Sech, Dímelo Flow y Dalex entre otros.

El sello ha recibido múltiples nominaciones a los premios Billboard Latin Music Awards, entre ellos Latin Rhythm Albums Label of the Year, Top Latin Albums Label of the Year y Top Latin Albums Imprint of the Year.

Durante los últimos tres años, el grupo ha estado inmerso en su proceso creativo, reuniéndose periódicamente en un estudio para intercambiar ideas.

«The Academy» compartió un adelanto en TikTok de su primer sencillo “La Ranger”, el cual se volvió viral, logrando más de 30 mil creaciones en solo 8 días.