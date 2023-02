El centrocampista checo Jakub Jankto anunció en un video difundido en las redes sociales que es gay, convirtiéndose en uno de los futbolistas profesionales más prominentes que hace pública su homosexualidad. “Soy homosexual y no quiero esconderme más”, dijo Jankto en el video publicado en Twitter .

Jakub Jankto anuncia que es homosexual: El deportista originario de Praga, Chequia Jakub Jankto es el primer futbolista internacional y activo en dar a conocer públicamente que es homosexual. Fue a través de la red social Twitter, que Jankto se animó a dar éstas declaraciones y asegurando que no quiere ‘ocultarlo más’.

Associated Press informó que el jugador Josh Cavallo, del Adelaide United en Australia, se convirtió en el primero en anunciar que es gay t en una liga importante al hacerlo en 2021, generando una gran polémica tras haber sido el primero en hacerlo.

Jakub Jankto anuncia que es homosexual: La gente opina sobre la confesión de Jakub

De acuerdo con el portal ‘CNN En Español‘, las organizaciones futbolísticas como la UEFA, han estado demostrándole su apoyo al deportista, fue a través de este comunicado: “Bien hecho, Jakub. Eres una verdadera inspiración, ¡y el fútbol europeo está contigo!”, escribieron en redes sociales.

A través de los comentarios de un tuit compartido por ‘SportBible’ en Twitter, los usuarios opinaron sobre la confesión del deportista: “Gran decisión, nadie debería vivir con miedo de ser quien quiere ser”, “Espero que con el tiempo la comunidad del fútbol acepte más. Me alegro de que finalmente se sienta cómodo para salir del armario”, “¡Siéntete orgulloso, no cambia nada para nadie más, pero significa el mundo para ti! Cualquiera que no lo acepte está viviendo en el pasado”. Archivado como: Jakub Jankto anuncia que es homosexual

