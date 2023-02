La cantante comenzó el espectáculo con la canción ‘Bitch Better Have My Money’ en una plataforma elevada sobre otra roja que atravesó el campo de juego. Archivado como: Rihanna Halftime Super Bowl.

Rihanna es aplaudida en Arizona

Su segundo tema ya en el suelo, fue ‘Where have you been’, para bailar junto a sus artistas en el escenario. Luego continúo con sus exitosos temas de ‘Only Girl’ (In the wold) y ‘We Foud Love’. ‘Rude Boy’ fue la cuarta canción y continuó con ‘Work’, mientras deslumbra sobre el escenario.

Otros de sus reconocidos temas que interpretó fue All the lights, después complació a sus espectadores con una de las canciones más aclamadas, hablamos de Umbrella. La cual al entonarse, todo el estadio aturdió el escenario con gritos y aplausos para la cantante.