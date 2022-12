Para que la gente se pueda dar una idea de la magnitud del problema, InnovAsian Cuisine Enterprises, Inc., se vende en más de 1300 tiendas Walmart, y ahora buscan retirar su producto Crispy Chicken with Almonds, ya que contiene un agente alérgico que puede casuar daños a los consumidores, se informó sobre recall por pollo Walmart.

Las acciones rápidas que haga la empresa serán determinantes en la salud de los consumidores pues alertan que algunos productos contienen camarones que pueden causar alergias importantes, el objetivo es que no lleguen a la mesa de los compradores para evitar algún problema sanitario.

Emiten recall por pollo que se vende en tiendas de 28 entidades en Estados Unidos, retirarán el producto Crispy Chicken with Almonds, ya que al parecer han encontrado un agente alergénico, por lo que ya comenzaron con las acciones , de acuerdo a información que se ha publicado en el portal de noticias de The Sun .

Recall pollo Walmart: ¿RETIRARÁN TODOS LOS PRODUCTOS?

Las autoridades han detallado que no se retirarán todos los productos sino que solamente cierto número de lote y caja que vencen el 24 de mayo de 2023, que ascienden a 6,013 libras de pollo, pero deberán ser cuidadosos para que alguno de ellos ya no salga de la tienda, aunque no se ha dicho que se hará con los que ya llegaron a los clientes.

En un comunicado, InnovAsian dijo que el pollo “contenía camarones que no figuraban en la etiqueta del producto debido a que estaban mal etiquetados. Cualquier consumidor con alergia a los mariscos que pueda haber consumido este producto debe comunicarse con un médico. InnovAsian está trabajando diligentemente con sus clientes minoristas en un esfuerzo por eliminar los productos potencialmente afectados de los estantes de las tiendas y de la distribución”. Archivado como: Recall pollo Walmart