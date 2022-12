¿Cómo mataron a la querida cantante?

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses determinó que la cantante conocida como ‘Neshie’ murió a causa de un trauma craneoencefálico que por un fuerte golpe en la cabeza, de acuerdo con lo publicado por Prensa Libre. Tras la noticia, diversos grupos mostraron su ‘rabia’ por la muerte de la joven.

“Me dueles con toda el alma, con el corazón, me dueles con la vida, me dejaste destrozada. Te amor, Te amo, Nesly”, declaró una amiga de la rapera, de acuerdo con Once Noticias. Hasta el momento de la redacción de esta nota, ni Policía Nacional Civil y el Ministerio Público habían proporcionado detalles adicionales.