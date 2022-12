¿La situación es muy complicada en esta temporada? Algunas personas incluso han visto anaqueles vacíos en farmacias y tiendas cuando van en busca de medicamentos de venta sin receta en momentos en que los casos van en aumento, de acuerdo con The Associated Press.

No dicen cuántas dosis estarán disponibles

“Las jurisdicciones podrán recibir el apoyo que necesitan para mantener saludables a los estadounidenses en momentos en que los casos de influenza van en aumento este invierno”, dijo en un comunicado Dawn O’Connell, subsecretaria de preparación y respuesta del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus iniciales en inglés), el cual supervisa a los CDC.

Los estados podrán solicitar al HHS dosis del medicamento para la influenza Tamiflu que es guardado en la Reserva Estratégica Nacional. Sin embargo, de acuerdo con lo publicado por The Associated Press, el gobierno no dio a conocer cuántas dosis pondrá a disposición.