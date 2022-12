Jorge Lozano H habla sobre la "cuffing season" y da tips para el amor

Así mismo, nos recomienda que una persona no puede empezar una conversación hablando de cualquier tragedia, por lo que relata que este año es especial debido a que se juntan dos factores como el frío y la Copa del Mundo, la excusa perfecta para empezar una conversación. “Las tragedias de las que todos nos enteramos no puedes usarlas para generar conversación con alguien, la Copa del Mundo es la excusa perfecta para abrir conversaciones con alguien que conoces en una aplicación de citas como Chispa”, dijo Jorge.

Jorge Lozano siguió relatando experiencias y en un punto comentó sobre cómo tiene que llegar la gente con alguien e iniciar una conversación, haciendo hincapié en que no hay que lucir desesperados ni urgidos. “El peor error que puede cometer alguien en una app de citas es llegar con frustración, la urgencia se huele y hay gente que apesta a urgencia, la gente tiene que ir despojada de sus frustraciones y no esperar que la primer persona con la que hables sea la persona perfecta, disfruta, no te desesperes”, recalcó Jorge.

Verbo mata carita

El especialista en el amor contó sus anécdotas, afirmando que se siente agradecido por las malas experiencias que tuvo en el ligue para comprender el amor y las relaciones a día de hoy. “Descubrí que a veces uno no tiene que ser ni el más guapo, ni el más atractivo, uno no tiene que tener esta seguridad física si tiene una seguridad interna, a mí me sirvió el haber tenido malas experiencias porque me di cuenta que a veces la personalidad es más atractiva”, señaló el gurú del amor.

Para concluir, el experto en relaciones, dijo una frase que refleja y pone en perspectiva el físico y una mala personalidad: “Yo siempre lo he dicho y el día de hoy lo recomiendo, la realidad es que, para una fea personalidad, no hay cirugía plástica, eso sí no te lo quitas con nada”, concluyó Jorge Lozano.