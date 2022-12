Esta no es la primera vez que Carmona participa en un reality show. En 2005 el actor de telenovelas habría entrado a Big Brother VIP y actualmente se prepara para enfrentarse a una situación parecida en La Casa de los Famosos.

El ex futbolista Arturo Carmona revela cual será su estrategia dentro de La Casa de los Famosos, tras ser anunciado como uno de los participantes en esta nueva temporada que está próxima a estrenarse en el mes de Enero de 2023.

Además, aseguró que si las reglas del reality lo permiten, no dejará pasar la oportunidad para deleitar a las mujeres a través de la televisión con sus rutinas de entrenamiento y ejercicio diarios.

“La estrategia para mí es ser uno mismo, donde la gente te conozca tal cual eres y cómo eres con las demás personas. Así como cambian las reglas, uno va cambiando su forma de ser. Me considero una persona muy noble, empática y paciente, pero todavía no sé cuál va a ser mi debilidad”, reveló en en entrevista con “Hoy Día”

Se encuentra emocionado de formar parte de La Casa de los Famosos

A pesar de que muchas celebridades aseguran no querer volver a saber nada de este tipo de shows cuando salen de uno, para Arturo es todo lo contrario. “Cuando uno canaliza este aislamiento de la mejor manera, a ti como ser humano te deja muchísimo, muchísima experiencia, muchísimo aprendizaje el poder compartir con otras formas de pensar” dijo a MundoNow.

“Mucha gente dice no volvería a entrar pero yo sí, la verdad, porque fue una gran experiencia que he tenido y obviamente lo volvería a repetir” explica el ex futbolista. “Los tiempos van cambiando, la vida va cambiando y ver como actualmente se está desarrollando la misma en los seres humanos, en uno mismo, yo creo es interesante seguir aprendiendo”.