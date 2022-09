A este delito se le conoce en Estados Unidos como DUI (Driving Under de Influence) y suele acarrear a los infractores la suspensión de su licencia de manejo, así como fuertes sanciones económicas en fianzas y multas y severos gastos en representación legal. Sin mencionar los días, semanas, meses y hasta años de cárcel, cuando se ven involucrados en accidentes graves. Archivado como: Crónica operativos Labor Day.

Quienes se sospeche que vayan intoxicados, serán sometidos a las pruebas respectivas para medir el nivel de licor en sus organismos y en caso de que no logren superarlas, serán arrestados de inmediato y trasladados a las cárceles locales. Es justo después de esas detenciones que comenzará su calvario, pues las consecuencias de un DUI suelen ser terribles. Archivado como: Crónica operativos Labor Day.

Pero es peor cuando provocan accidentes

Sin embargo, las multas ni la cárcel se comparan en nada con el precio a pagar cuando el infractor causa o se ve involucrado en algún accidente de tránsito en esas condiciones, puesto que, en primer lugar, los seguros no se hacen responsables de cubrir los daños y lo que es peor, si hay personas heridas o muertas, el chofer borracho o drogado estará largo tiempo en prisión.

Apenas ayer, la policía del condado de Gwinnett reveló que en 2020 un total de 6,516 peatones murieron en Georgia tras ser arrollados por vehículos. A nivel nacional, ese mismo año la cifra fue superior a los 55 mil decesos. No me extraña que estén tan preocupados e interesados en ponerle un freno a esa gente terca que no entiende por las buenas. Archivado como: Crónica operativos Labor Day.