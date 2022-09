Stacey Abrams se graduó de Avondale High School y tiene importantes y significativos títulos que avalan su trayectoría: Spelman College, LBJ School of Public Affairs en la Universidad de Texas y la Facultad de Derecho de Yale.

Comprometida con Georgia

Ese mismo año, Stacey no ganó su campaña de 2018 para gobernadora, pero no se rindió. Volvió al trabajo porque entendió que no necesitaba el título de gobernadora para hacer una diferencia en las vidas de los georgianos, según detalla en su sitio web.

A través de múltiples posiciones de liderazgo en los sectores de pequeñas empresas, organizaciones sin fines de lucro y gubernamentales, Stacey ha abierto las puertas de la oportunidad a otros en todo Georgia. Poniendo en práctica los valores que sus padres fomentaron.