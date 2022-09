La compañía dijo que Arnal murió el viernes. Según el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York, la policía encontró inconsciente al hombre de 52 años con heridas que mostraban que se había caído de un edificio en Manhattan, informó The Associated Press. En redes sociales, se han difundido las imágenes de los servicios de rescate con el cuerpo de Arnal.

Medios locales, revelaron que Arnal no se encontraba solo cuando ocurrió el aparente suicidio. De acuerdo con el New York Post, el ejecutivo se encontraba en compañía de su esposa, Alexandra Cadenas-Arnal. La mujer estuvo presente cuando Gustavo Arnal decidió saltar desde la ventana de su apartamento y comentan que no dejó una nota, ni pronunció alguna palabra al respecto.

Según indicaron los primeros reportes, la policía de Nueva York lo había declarado muerto en la escena y se espera que la Oficina del Médico Forense de la Ciudad de Nueva York determinará la causa de la muerte. La policía dijo que había una investigación en curso, indicó The Associated Press. Al parecer, el hombre saltó a su muerte por una demanda millonaria en su contra.

Arnal se unió a la empresa en mayo de 2020 después de períodos anteriores en Avon, Walgreens, Boots Alliance y Procter & Gamble, informó The Associated Press. El ejecutivo, se estaba enfrentando por una dura batalla legal y probablemente fue esa la razón por la que tomó la decisión de lanzarse desde el 18 piso del edificio donde habitaba con su esposa e hijas.

Muere ejecutivo Gustavo Arnal: ¿Una situación económica tensa?

Bed, Bath & Beyond se ha enfrentado recientemente a turbulencias: sus acciones subieron monstruosamente de 5,77 dólares a 23,08 dólares en poco más de dos semanas en agosto, en una negociación que recuerda la locura de las acciones de los memes del año pasado, cuando las empresas desfavorecidas de repente se convirtieron en inversores de bolsillo más pequeño, indicó AP.

El miércoles, la compañía dijo que cerraría las tiendas y despediría a los trabajadores en un intento por recuperar su negocio asediado, informó The Associated Press. Dos días después, el CEO de Bed, Bath and Beyond, se quitó la vida. Algunas personas han considerado que los problemas legales a los que se estaban enfrentando fueron los que orillaron al ejecutivo al suicidio.