“Parece que saltaron desde el sexto piso.”, declaró un portavoz de la policía de Nueva York. “[Florind] pudo haber tenido un problema de salud mental que alimentó el incidente”, declaró el policía hacia el New York Post. En las declaraciones que ofreció, salió a colación que en el mes de abril Belliu estuvo un tiempo desaparecido y su familia había dado un boletín a las autoridades. Cuando fue hallado, estaba “desorientado” y eso pudo haberlo trastornado.

“Shehi fue captado en video lanzándose primero desde el sexto piso del edificio y golpeando el callejón, y Belliu aterrizando segundos después”, informaron las autoridades y después, declararon que las causas del aparente suicidio no se han esclarecido, por lo que siguen trabajando en buscar una respuesta ante lo sucedido.

Quien era Florind Belliu: ¿Estaba enojado?

En declaraciones por parte de los testigos, se dio a conocer que un día antes de morir, Belliu se encontraba enojado con su esposa. Según informó Harold Johnson, quien es trabajador de construcción y conocía a la pareja, Ornela y Florind, estaban atravesando una época difícil y que parecía que estuvieron peleando; inclusive, detalló que antes de morir el hombre pidió que cortaran los protectores de las ventanas.

“Veo que sus ojos están muy abiertos, como si estuviera enojado, y no me respondió, simplemente jaló a su esposa y siguió adelante. Y eso fue todo”, declaró Harold Johnson al medio Albania Daily News. “El hombre quería que cortara los protectores de las ventanas del apartamento [antes de mudarse al edificio] y le digo: ‘Tienes hijos, no puedo hacer eso’ y se enoja, dijo ‘Okay'”. Archivado como: Quien era Florind Belliu