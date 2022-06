Un sacerdote se burla de Niurka en plena misa

Fue a través de la cuenta oficial de Escándalo dentro de la plataforma de Instagram que comenzó a circular dicho video en donde un padre hace comentarios en forma de burla sobre Niurka, algo que totalmente tomó por sorpresa a todos los asistentes del culto religioso.

“¿Conocen a Niurka? Está bien naca ella ¿o no?” comienza a decir el sacerdote mientras se sostiene de una figura religiosa, “¿La escucharon? Es bien naca… ¿La Niurka me va a contestar? Que me conteste a mí que me importa, ¿ustedes creen que la Niurka me ve a mi? Sería astuta, sería inteligente si me viera”, agregó. Archivado como: Padre se burla Niurka.