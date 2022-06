Pero no fue un tiempo después hasta que logró ser captado de la mano de una reconocida cantante de rap mientras se encontraba de paseo en las calles de Antigua, Guatemala. Varios videos comenzaron a circular en donde se le ve al cantante de regional mexicano junto a la reconocida rapera, Cazzu, quien se presentó semanas atrás en el Empire Music Festival. Muchos aseguran que es la nueva novia de Nodal.

Luego de que el intérprete de ‘Botella tras botella’ confirmara su separación con la ojiazul, cientos de especulaciones se levantaron en su contra y conforme pasaba el tiempo creían más los rumores, pues después de acusarlo de haber engañado a Belinda con su ex, comenzaron a asegurar que salía con una misteriosa chica en más de una ocasión.

No es un secreto que desde su separación con Belinda el intérprete de ‘La Sinvergüenza’ se ha dejado ver totalmente diferente en su aspecto físico provocando miles de criticas, pero tal parece que su nuevo look es gracias a la rapera Cazzu con quien se le vio muy cariñoso por las calles de Guatemala.

Cabe destacar que en una entrevista la rapera afirmó que era totalmente imposible mantener una relación con Nodal debido a sus ajetreados trabajos, pero a pesar de ello se les ha visto muy juntos y cariñosos. En la grabación se aprecia cómo van llegando al lugar de la presentación y justo cuando Cazzu comienza a subir los escalones del escenario, el cantante de regional mexicano la regresa para plantarle no uno, sino dos besos muy llenos de amor. Archivado como: Cazzu Nodal protagonizan beso.

Así fue la reacción de los internautas

Tal parece que ambos siguen disfrutando de cada salida juntos y el acompañarse en cada una de sus presentaciones, aunque no se ha confirmado un estrecho romance entre ambos artistas, pero el video que circula en Instagram da más que mil palabras al ver a los dos intérpretes protagonizar un beso de ‘buena suerte’.

Ante esto la reacción de los usuarios internautas se hizo presente en la caja de los comentarios, “Que hace Cazzu con este chabon”, “Ella es el clavo él ya no sabe con quien estar”, “Y que tiene que salgan eso no entiendo?”, “Ay no, Nodal con Cazzu”, “Seguro se va llevar bien con ella”, “Tsss que padre”, compartieron algunos internautas. Archivado como: Cazzu Nodal protagonizan beso. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.