Zuria Vega de luto. Las tragedias para el mundo del espectáculo no paran y es que hemos visto y leído de tantos sucesos que han atacado severamente la vida de las celebridades , algunos pasan por procesos muy complicados de salud, mientras que otros terminan quitándose la vida entre tantas cosas más, ahora se ha difundido que reconocida actriz está pasando por un proceso de duelo tras dura pérdida.

El emotivo mensaje de despedida de Zuria Vega

“Me duele, literalmente me duele el corazón. Siempre supe que tu partida iba a ser dolorosa pero …. cabezón que vacío y dolor tan grande. Gracias por hacer mi vida, nuestra vida, inmensamente más feliz. Gracias por ser el guardián que fuiste para nuestra familia y para tu papá”, inicia el emotivo escrito de la actriz.

“Te amo para siempre mi chiquito hermoso. Lo único que me da paz es saber que te fuiste como merecías. Siempre estarás con nosotros. Fue un honor ser tu mamá tantos años. Vuela alto PERROU… Gracias infinitas a todxs mis compañerxs de rodaje que me contuvieron en estos días tan jod… que me costó mucho sacar adelante”, finaliza el escrito de Zuria Vega. Archivado como: Zuria Vega de luto.