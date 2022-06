Ana Gabriel humilla Yailin. Ana Gabriel tiene años ‘desaparecida’ de la televisión, más no de los escenarios pues actualmente reside en Estados Unidos y se encuentra de gira con sus éxitos en aquella nación haciendo crecer aún más su carrera artística. Pero recientemente la conocida como la ‘Diva de América’ ha dado mucho de que hablar en redes.

La querida cantante hispana decidió compartir un video con sus fieles seguidores en donde le lanzaron una pregunta que causó gran confusión a Ana Gabriel, la grabación comenzó a circular a través de la cuenta oficial de Chisme No Like, en donde rescataron el fragmento en donde la intérprete de ‘Luna’ se logró ver totalmente confundida.

Ana Gabriel humilla a Yailin, la actual esposa de Anuel

Según Chisme No Like, la grabación que le propuso Karol G a Ana Gabriel no se pudo realizar por los diferentes compromisos que ambas artistas tenían, y de ahí es que surge la gran pregunta por parte de los internautas. La ‘Diva de América’ lucía de lo más natural con unos lentes de contacto para leer los comentarios que sus seguidores le realizaban.

“¿Cuando vas a grabar con Yailin?”, comienza leyendo Ana Gabriel, “No sé quien es Yailin, no sé quien es”, respondió de manera inmediata la intérprete de ‘Simplemente amigos’ durante una transmisión en vivo que realizó. Así fue como la ‘Diva de América’ dejó humillada a quien es la esposa de Anuel. Archivado como: Ana Gabriel humilla Yailin.