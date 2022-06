Internautas aseguran que dejarán de ver el famoso reality de Telemundo tras la salida de la cubana

Por supuesto que los comentarios por parte de los fieles seguidores de la cubana se hicieron presentes en un abrir y cerrar de ojos, algunos mostrando su gran inconformidad tras la salida de Niurka, mientras que otros aseguraban que esa había sido la mejor decisión que tomó el programa: “La mejor decisión de Telemundo y el público”, “Te vamos a extrañar”, “Saliste porque todos los ardidos expulsados del equipo morado se unieron para votar masivamente por ti”.

“Eras lo mejor ahora que aburrido sin ti”, “Creo que el programa ya no vas a ser igual hasta aquí dejo de ver la casa de los famosos”, “Para mi se acabo el programa”, “Nooooo! Que flojera seguir viendo #LCDLF2 creo que ya no será igual”, “No siempre se gana”, “Ya no veré el programa!!! Ni Telemundo”, “Se acabó la casa de los famosos”, “Te queremos Niurka, Telemundo es un fraude y no debiste salir”, se lee en redes. Archivado como: Niurka reaccionó salida LCDLF. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.