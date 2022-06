Esta no sería la primera vez que la familia de Larry Hernández se vea involucrada en una polémica, solo que en esta ocasión todo gira alrededor de uno de sus hijos mayores, se trata de Sebastián, fruto de su primer matrimonio. Y es que cuando las estrellas deciden compartir lo que acontece en su vida diaria abren paso a que los internautas opinen.

Sebastián Hernández decidió pasar unos días de vacaciones con su padre

Sebastián Hernández decidió pasar unos días de vacaciones con Larry, por lo que al momento de despedirse para regresar con su madre, el intérprete de ‘Ojalá que te vaya mal’ decidió captar el momento y compartirlo con sus más de 3 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

Larry lucía un look casual, con una camisa negra con un estampado naranja que formaba una especie de hojas alargadas acompañado de unos pantalones negros, gafas de sol y unas cuantas cadenas para no perder el estilo y era obvio que su hijo no iba a quedarse atrás, aunque con un outfit mucho mas fresh. Archivado como: Atacan hijo Larry Hernández.