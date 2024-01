Madre de Lauren Duski, estrella de ‘The Voice’, muere en aparente suicidio

Importancia de abordar la salud mental

En un llamado a la conciencia sobre la salud mental, la joven artista instó a las personas a no avergonzarse de buscar ayuda si están luchando.

Subrayando la importancia de hablar sobre estos temas y recordando que todos enfrentamos desafíos en esta compleja travesía llamada vida.

«Si estás luchando, no te avergüences. No te avergüences. No te avergüences. Tu salud mental no es nada de lo que avergonzarse y tampoco hablar de ello», escribió Duski.

«Todos estamos tratando de navegar por esta hermosa y desordenada vida. He aprendido que incluso los humanos más fuertes tienen un punto de quiebre», agregó.