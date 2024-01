Se revela de qué murió la cantante Sinéad O’Connor

El legado musical de la cantante irlandesa

En el escrito, los seres queridos de la cantante irlandesa solicitaron comprensión y respeto a su privacidad durante esos momentos dolorosos.

El reconocimiento internacional llegó para Sinéad O’Connor con el lanzamiento de su segundo álbum, «I Do Not Want What I Haven’t Got», en 1990.

Dicho álbum incluía su versión de «Nothing Compares 2 U», una canción originalmente escrita por Prince y lanzada bajo su proyecto paralelo, «The Family».

La interpretación de O’Connor alcanzó el número 1 en múltiples países, incluida su Irlanda natal, manteniéndose en la cima de las listas durante 11 semanas.