“Es por ello que a mis hijos y a la mamá de mis hijos (Karizma y L’Rey) quiero pedirles una disculpa, ya que en muchas ocasiones lo que se dice u opina se sale de contexto. No quiero malinterpretaciones, ni conflictos de ningún tipo, es por eso que mando este comunicado con la intención de esclarecer el propósito de un servidor”. Pero esto no fue todo.

“Por fin hiciste algo bien”

Una de las primeras en reaccionar fue la actriz venezolana, y exparticipante de La Casa de los Famosos, Daniella Navarro, quien no dudó en etiquetar a la propia Mayeli Alonso, quien también estuvo en este reality show de Telemundo: “Así se le da el lugar a una madre. Bravo, mija, que aprendan que les guste o no es la madre de sus hijos y se respeta”.

“Bravo, por fin hiciste algo bien”, “Con una suegra así no la quiero cerca, mientras más lejos, mejor. Mayeli no estaba haciendo nada más que su trabajo, la vieja esa es una metida, que bueno que pusiste esto”, “Me caes muy bien, Lupillo, no dejes que una señora se meta en tu vida y menos con la madre de tus hijos”, “Mi Lupe, yo tuve una suegra muy tóxica y entiendo que ni cómo controlarlas. Me da gusto que protejas a tus hijos y a su madre, pues ellos merecen respeto”, se puede leer en más comentarios.