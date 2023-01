Pero ahora, el nuevo tema lanzado no tiene ninguna piedad contra lo que Piqué hizo a la colombiana tachándolo de lo peor, hasta de tonto, e incluso dejando casi ver que la deuda que tiene con Hacienda en España también ‘sal-picaría’ al ex futbolista quien antes de escuchar el tema dejó una serie de emoticones como mensaje en Twitter aludiendo al circo mediático que se le vendría por la nueva canción de Shakira.

El nuevo tema de la cantante trae líneas bastante concisas y juegos de palabras majestuosos y burlones contra la pareja que la ha hecho sufrir: “Tanto que te la das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión. Una loba como yo no está para novatos, una loba como yo no está pa tipos como tú”, comienza diciendo Shakira.

Shakira desquita toda su furia con potente letra

Pero conforme avanza la canción, Shakira se pone más personal y enojada, por lo que no duda en hacer nombramiento de Piqué y Clara Chía con ingenioso juego de palabras: “A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú; yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores ni me supliques, entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música perdón que te sal-Pique”, se escucha en la segunda estrofa.

También refirió otros problemas y temas personales: “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda; creíste que me heriste y me volviste más dura, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, y ahí es cuando entró el mensaje a la actual pareja de su ex, Clara Chía Martí: “Tiene nombre de persona buena, clara-mente, no es como suena”, remata.